Членство в НАТО: Украине стоит ожидать сигнала на саммите

"Мы рассматриваем этот вопрос. Мы и в дальнейшем будет поддерживать политику открытых дверей для членства в НАТО. И мы в дальнейшем с нашими союзниками рассматриваем как это будет выражено или в коммюнике или в других шагах во время саммита в Брюсселе. Но мы рассматриваем все возможности как способствовать реализации политике открытых дверей ", - сказал Митчелл.



Как сообщал УНН, заявления Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о необходимости урегулировать разногласия между Венгрией и Украиной означают, что Киев постоянно пытаться начать диалог с Будапештом.