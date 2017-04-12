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Членам злочинної групи на Закарпатті обрали запобіжні заходи

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 12 квітня. УНН. Рішенням Ужгородського міськрайонного суду шістьом членам злочинного угруповання обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців. Про це УНН повідомила речниця прокуратури Закарпатської області Вікторія Попович.

“Суддя задовільнив клопотання прокуратури і обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою усім шістьом членам злочинної групи. Однак трьом з шести злочинців можна буде внести заставу у сумі близько 300 тис.грн кожному”, — зазначила В. Попович.

Зазначені особи вчинили розбійний напад 8 грудня 2016 року на мешканців Хустського району. Тоді шестеро чоловіків, вдягнених в камуфльований одяг з балаклавами на головах, стоячи зі зброєю на узбіччі автотраси “Київ — Чоп” біля с.Ганьковиця Свалявського району, зупинили автомобіль, пошкодивши йому шини.

В автомобілі перебували двоє мешканців Хустського району, чоловіки в камуфляжі нанесли їм тілесні ушкодження та заволоділи грошовими коштами у сумі 16 млн. грн і двома мобільними телефонами

Як повідомляв УНН, 11 квітня підозрюваних у вчиненні розбою на 16 млн. грн затримано на Закарпатті.

 

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