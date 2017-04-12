Членам преступной группы в Закарпатье выбрали меру пресечения
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 12 апреля. УНН. Решением Ужгородского горрайонного суда шестерым членам преступной группировки избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Виктория Попович.
“Судья удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей всем шестерым членам преступной группы. Однако трем из шести преступников можно будет внести залог в сумме около 300 тыс. грн каждому ”, - отметила В. Попович.
Указанные лица совершили разбойное нападение 8 декабря 2016 на жителей Хустского района. Тогда шестеро мужчин, одетых в камуфлированную одежду и балаклавы на головах, стоя с оружием на обочине автотрассы “Киев — Чоп” возле с.Ганьковиця Савеловского района, остановили автомобиль, повредив ему шины.
В автомобиле находились двое жителей Хустского района, мужчины в камуфляже нанесли им телесные повреждения и завладели денежными средствами в сумме 16 млн. грн и двумя мобильными телефонами.
Как сообщал УНН, 11 апреля подозреваемых в совершении разбоя на 16 млн. Грн задержаны на Закарпатье .