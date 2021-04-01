Членам ОВК округу № 87 стало зле через тиск “слуг народу”

Як зазначили журналісти, комісія в окрузі, де, за даними паралельного підрахунку голосів, переміг кандидат від партії “ЗА МАЙБУТНЄ” Олександр Шевченко, не працювала понад півтори доби через відсутність кворуму. Голова комісії та більшість членів, зокрема представники “Голосу” та “Слуги народу”, просто не виходили на роботу поки не втрутився Центрвиборчком і не призначив нових членів комісії. В результаті комісія запрацювала, приймати решту протоколів (а поки підраховано близько 65% голосів) прийшли всі 18 членів.

Втім вже незабаром кілька членів вимушені були звернутися по медичну допомогу через тиск народних депутатів від “Слуги народу”, які прибули в Надвірну напередодні в кількості майже трьох десятків осіб. В сюжеті, зокрема, йдеться, як одна з членкинь комісії звинувачує народного депутата Миколу Тищенка в тиску.

Олександр Шевченко, який, за даними протоколів з мокрими печатками, випереджає кандидата від “Слуги народу” Василя Вірастюка на 184 голоси, виклав ці протоколи у вільний доступ.

“Звинувачували нас майже у всіх гріхах. Але ми дійсно проводили чесну кампанію. Хочу наголосити, що тільки лінивий не знає в різних населених пунктах, що саме штаб „Слуги народу“ займався масовим підкупом людей. Доказом того, що все-таки ми праві, що ми виграли, є оригінали протоколів, які оприлюднені на моїй сторінці в соцмережі. Там, де є абсолютно всі копії протоколів з мокрими печатками. Так само ймовірно вони є і в наших опонентів. Тому що їхні представники також були присутні на всіх дільничних виборчих комісіях і підтверджували підписами, що ніяких порушень не було”, — зауважив Олександр Шевченко.

Як зазначається в сюжеті, протоколи з мокрими печатками — неспростовні докази перемоги певного кандидата. Причому в цьому разі дані штабу Шевченка збігають з результатами підрахунку, який проводив кандидат від “Свободи” Руслан Кошулинський. А також з результатами екзит-полів.