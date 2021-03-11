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Чиста енергія нової ери в МХП: інтеграція технологій "зеленого" водню та біометану

Чиста енергія нової ери в МХП: інтеграція технологій "зеленого" водню та біометану

Київ • УНН

 • 17281 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. У середу, 10 березня 2021 року, в центральному офісі МХП відбулася знакова подія для інновацій в енергетиці — підписання меморандуму про взаєморозуміння та стратегічне партнерство між МХП Еко Енерджи та німецькою компанією Ellman Engineering у проєкті: "Біологічна метанізація "зеленого" водню", повідомила пресслужба компанії, передає УНН.

Підписанти та учасники 

Документ підписали: президент МХП Еко Енерджи Олександр Домбровський та директор Ellmann Engineering Райк Елльманн.

На заході були присутні представники міжнародних організацій: Олена Волошина, керівник діяльності Міжнародної Фінансової Корпорації (IFC) в Україні (онлайн); Джордж Крістодореску, координатор сектору енергоефективності та захисту клімату GIZ; Іма Хренова-Шимкіна, заступник директора проєкту "Реформи в сфері енергоефективності в Україні"; Кирило Томляк, менеджер програми ЄБРР.

Державне агентство із енергоефективності та енергозбереження представляв заступник Голови установи Юрій Шафаренко.

Серед учасників також були співзасновники та партнери Спілки Global 100% RE Ukraine: Георгій Гелетуха, Голова правління Біоенергетичної Асоціації України; Олександр Рєпкін, Голова правління Української водневої ради; Олексій Корчміт, Голова правління Асоціації енергосервісних компаній; Степан Кудря, директор Інституту відновлюваної енергетики НАНУ та Леонід Уніговський, директор ТОВ "Нафтогазбудінформатика".

Учасники привітали підписання меморандуму та висловили сподівання на успішну подальшу українсько-німецьку інноваційну співпрацю.

Цитата:

"Впровадження сучасних інноваційних рішень — один з ключових пріоритетів в діяльності МХП Еко Енерджи. Сторони меморандуму дійшли згоди щодо технологічного та інноваційного партнерства. Проте це не перший спільний проєкт: меморандум та подальша його реалізація базується на успішному багаторічному досвіді співпраці між Україною та Німеччиною з розвитку біогазових технологій в Україні і, зокрема, реалізації одного з найбільших біогазових комплексів — проєкті МХП "Біогаз Ладижин" потужністю 12 МВт. Цей біогазовий комплекс є одним з найбільших в Європі.

Шляхом інтеграції виробництва "зеленого водню" в існуючі технології анаеробного зброджування біомаси та органічних відходів можна досягнути підвищення потужності та ефективності роботи біогазових комплексів. Технологія біологічної метанізації "зеленого" водню допоможе суттєво підвищити обсяги виробництва "чистої" енергії, скоротити викиди парникових газів, замістити викопне паливо, в тому числі імпортоване. Це інноваційні тенденції, що відповідають Європейському зеленому курсу та є необхідною передумовою глобального енергетичного переходу", — зазначив президент МХП Еко Енерджи Олександр Домбровський під час офіційної церемонії підписання.

Деталі

За словами Олександра Домбровського, співпраця поділятиметься на три етапи: ґрунтовні лабораторні дослідження, експериментальна частина та втілення розроблених технологій на практиці. Це дасть можливість отримати перші пілотні проєкти як в Україні, так і в ЄС, які потім можна буде мультиплікувати в промисловому використанні.

"Ellmann Engineering — це німецька інжинірингова компанія в напрямах біогазових технологій та водоочистки. Ми з компанією МХП Еко Енерджи вже маємо стале партнерство. Наші спеціалісти запропонували для компанії МХП інноваційну технологію переробки курячого посліду в біогаз в проєкті "Біогаз Ладижин", — детальніше ознайомив присутніх з інноваційною діяльністю свого підприємства та баченням співпраці Райк Елльманн, директор Ellmann Engineering.

Інтеграція технологій "зеленого водню" та біометану — це справжній прорив в "чистій" енергетиці, переконані в МХП. Біогазові технології та біоенергетика в цілому є одними з найбільш надійних в галузі відновлюваної енергетики, адже виробництво енергії є прогнозованим та стабільним, на відміну від волатильної ситуації із сонцем та вітром. До спільної роботи над проєктом планується залучити ряд потужних німецьких наукових установ, тому дуже приємно, що сьогодні на підписанні меморандуму присутні не тільки українські галузеві асоціації, а й наука. Важливим етапом співпраці буде проведення спільних практичних лабораторних і промислових досліджень з інтеграції "зеленого водню" в анаеробний процес для збільшення виробництва біометану. Реалізація проєкту дозволить суттєво декарбонізувати виробничі процеси.

В МХП зазначають, що влітку 2020 року в Берліні було започатковане німецько-українське енергетичне партнерство, і ключовими були визначені п’ять сфер, зокрема: воднева економіка, енергоефективність, відновлювальні джерела енергії та декарбонізація. Напрями співпраці згідно меморандуму між МХП Еко Енерджи та Ellmann Engineering стосуються усіх вищеперерахованих сфер.

“Попереду в України та Німеччини ще багато проєктів з інноваційної співпраці та технологічного партнерства, зокрема з компанією МХП Еко Енерджи”, - наголосили в українській компанії.

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