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Чистая энергия новой эры в МХП: интеграция технологий "зеленого" водорода и биометана

Чистая энергия новой эры в МХП: интеграция технологий "зеленого" водорода и биометана

Киев  •  УНН

 • 17274 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. В среду, 10 марта 2021 года, в центральном офисе МХП произошло знаковое событие для инноваций в энергетике - подписание меморандума о взаимопонимании и стратегическом партнерстве между МХП Эко Энерджи и немецкой компанией Ellman Engineering в проекте: "Биологическая метанизация "зеленого" водорода", сообщила пресс-служба компании, передает УНН.

Подписанты и участники

Документ подписали: президент МХП Эко Энерджи Александр Домбровский и директор Ellmann Engineering Райк Елльманн.

На мероприятии присутствовали представители международных организаций: Елена Волошина, руководитель деятельности Международной Финансовой Корпорации (IFC) в Украине (онлайн); Джордж Кристодореску, координатор сектора энергоэффективности и защиты климата GIZ; Има Хренова-Шимкина, заместитель директора проекта "Реформы в сфере энергоэффективности в Украине"; Кирилл Томляк, менеджер программы ЕБРР.

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению представлял заместитель главы учреждения Юрий Шафаренко.

Среди участников также были соучредители и партнеры Союза Global 100% RE Ukraine Георгий Гелетуха, Председатель правления биоэнергетической ассоциации Украины; Александр Репкин, Председатель правления Украинского водородного совета; Алексей Корчмит, Председатель правления Ассоциации энергосервисных компаний; Степан Кудря, директор Института возобновляемой энергетики НАНУ и Леонид Униговский, директор ООО "Нефтегазстройинформатика".

Участники приветствовали подписание меморандума и выразили надежду на успешное дальнейшее украинско-немецкое инновационное сотрудничество.

Цитата:

"Внедрение современных инновационных решений - один из ключевых приоритетов в деятельности МХП Эко Энерджи. Стороны меморандума договорились о технологическом и инновационном партнерстве. Однако это не первый совместный проект: меморандум и дальнейшая его реализация базируется на успешном многолетнем опыте сотрудничества между Украиной и Германией по развитию биогазовых технологий в Украине и, в частности, реализации одного из крупнейших биогазовых комплексов - проект МХП "Биогаз Ладыжин" мощностью 12 МВт. Этот биогазовый комплекс является одним из крупнейших в Европе.

Путем интеграции производства "зеленого водорода" в существующие технологии анаэробного сбраживания биомассы и органических отходов можно добиться повышения мощности и эффективности работы биогазовых комплексов. Технология биологической метанизации "зеленого" водорода поможет существенно повысить объемы производства "чистой" энергии, сократить выбросы парниковых газов, заменить ископаемое топливо, в том числе импортируемое. Это инновационные тенденции, которые соответствуют Европейскому зеленому курсу и являются необходимым условием глобального энергетического перехода", - отметил президент МХП Эко Энерджи Александр Домбровский во время официальной церемонии подписания.

Детали

По словам Александра Домбровского, сотрудничество будет разделяться на три этапа: основательные лабораторные исследования, экспериментальная часть и воплощение разработанных технологий на практике. Это даст возможность получить первые пилотные проекты как в Украине, так и в ЕС, которые потом можно будет мультиплицировать в промышленном использовании.

"Ellmann Engineering - это немецкая инжиниринговая компания в направлениях биогазовых технологий и водоочистки. Мы с компанией МХП Эко Энерджи уже имеем постоянное партнерство. Наши специалисты предложили для компании МХП инновационную технологию переработки куриного помета в биогаз в проекте "Биогаз Ладыжин", - подробнее ознакомил присутствующих с инновационной деятельностью своего предприятия и видением сотрудничества Райк Елльманн, директор Ellmann Engineering.

Интеграция технологий "зеленого водорода" и биометана - это настоящий прорыв в "чистой" энергетике, убеждены в МХП. Биогазовые технологии и биоэнергетика в целом являются одними из самых надежных в отрасли возобновляемой энергетики, ведь производство энергии является прогнозируемым и стабильным, в отличие от волатильной ситуации с солнцем и ветром. К совместной работе над проектом планируется привлечь ряд мощных немецких научных учреждений, поэтому очень приятно, что сегодня на подписании меморандума присутствовали не только украинские отраслевые ассоциации, но и наука. Важным этапом сотрудничества будет проведение совместных практических лабораторных и промышленных исследований по интеграции "зеленого водорода" в анаэробный процесс для увеличения производства биометана. Реализация проекта позволит существенно декарбонизировать производственные процессы.

В МХП отмечают, что летом 2020 года в Берлине было основано немецко-украинское энергетическое партнерство, и ключевыми были определены пять сфер, в частности: водородная экономика, энергоэффективность, возобновляемые источники энергии и декарбонизация. Направления сотрудничества согласно меморандуму между МХП Эко Энерджи и Ellmann Engineering касаются всех вышеперечисленных сфер.

"Впереди у Украины и Германии еще много проектов по инновационному сотрудничеству и технологическому партнерству, в частности с компанией МХП Эко Энерджи", - отметили в украинской компании.

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