Чиновницю Держекоінспекції піймали на хабарі у 100 тисяч гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. На хабарі у 100 тисяч гривень поліція викрила посадовця Державної екологічної інспекції. Про це повідомила прес-служба Національної поліції у Черкаській області, передає УНН.
“Правоохоронці встановили причетність одного із заступників начальника відділу Державної екологічної інспекції у Черкаській області до хабарництва у розмірі 100 тисяч гривень. Також до злочинної діяльності зловмисниця залучила свого чоловіка та ще одного громадянина”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, неправомірну вигоду посадовець вимагала від суб’єкта підприємницької діяльності за позитивне проходження перевірки підприємства на предмет дотримання екологічного законодавства.
У вівторок, 19 червня, правоохоронці затримали посередника неподалік від залізничного вокзалу. У громадянина вилучили 100 тисяч гривень, які в подальшому він повинен був передати подружжю.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про затримання фігурантів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Нагадаємо, 15 червня СБУ затримала керівника ДСНС у Дніпропетровській області на хабарі 40 тисяч гривень.