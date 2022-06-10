Чеська поліція вилучила півтонни кокаїну в партії бананів

Цитата

"Сьогодні вдень працівники супермаркету виявили формовані кубики кокаїну в коробках з бананами", - повідомила поліція у Twitter, де також були розміщені фотографії вилученого кокаїну.

"Інформація про постачання веде за межі Чеської Республіки, тому ми використовуватимемо міжнародне співробітництво поліції та правосуддя", - сказали в поліції, не вдаючись у подробиці.

Деталі

Чеське громадське телебачення повідомило, що було виявлено приблизно півтонни наркотику, вартість якого оцінюється в 1,5 мільярда крон (63,87 мільйона доларів).

2/3 Proto, v součinnosti s @Celnispravacr a dalšími subjekty, provádí v tuto chvíli prohlídky těchto míst a další úkony.

Informace o zásilkách vedou mimo území ČR, z toho důvodu využijeme institut mezinárodní policejní a justiční spolupráce. pic.twitter.com/UFBqCyBY4P