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Чеська поліція вилучила півтонни кокаїну в партії бананів

Чеська поліція вилучила півтонни кокаїну в партії бананів

Київ • УНН

 • 95737 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Поліція Чехії вилучила велику партію кокаїну, заховану серед бананів, доставлену до кількох супермаркетів, повідомили у п'ятницю поліція та місцеві ЗМІ, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні вдень працівники супермаркету виявили формовані кубики кокаїну в коробках з бананами", - повідомила поліція у Twitter, де також були розміщені фотографії вилученого кокаїну.

"Інформація про постачання веде за межі Чеської Республіки, тому ми використовуватимемо міжнародне співробітництво поліції та правосуддя", - сказали в поліції, не вдаючись у подробиці.

Деталі

Чеське громадське телебачення повідомило, що було виявлено приблизно півтонни наркотику, вартість якого оцінюється в 1,5 мільярда крон (63,87 мільйона доларів).

2/3 Proto, v součinnosti s @Celnispravacr a dalšími subjekty, provádí v tuto chvíli prohlídky těchto míst a další úkony.
Informace o zásilkách vedou mimo území ČR, z toho důvodu využijeme institut mezinárodní policejní a justiční spolupráce. pic.twitter.com/UFBqCyBY4P

— Policie ČR (@PolicieCZ) June 10, 2022

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