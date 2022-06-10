Чеська поліція вилучила півтонни кокаїну в партії бананів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Поліція Чехії вилучила велику партію кокаїну, заховану серед бананів, доставлену до кількох супермаркетів, повідомили у п'ятницю поліція та місцеві ЗМІ, передає УНН.
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"Сьогодні вдень працівники супермаркету виявили формовані кубики кокаїну в коробках з бананами", - повідомила поліція у Twitter, де також були розміщені фотографії вилученого кокаїну.
"Інформація про постачання веде за межі Чеської Республіки, тому ми використовуватимемо міжнародне співробітництво поліції та правосуддя", - сказали в поліції, не вдаючись у подробиці.
Деталі
Чеське громадське телебачення повідомило, що було виявлено приблизно півтонни наркотику, вартість якого оцінюється в 1,5 мільярда крон (63,87 мільйона доларів).
2/3 Proto, v součinnosti s @Celnispravacr a dalšími subjekty, provádí v tuto chvíli prohlídky těchto míst a další úkony.
Informace o zásilkách vedou mimo území ČR, z toho důvodu využijeme institut mezinárodní policejní a justiční spolupráce. pic.twitter.com/UFBqCyBY4P