Черкащанин вкрав дитячий візок
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 28 листопада. УНН. Правоохоронці затримали раніше судимого черкащанина, який вкрав з тамбура однієї із багатоповерхівок дитячий візок вартістю близько 4 тис. грн. Про це УНН-Центр повідомили у Секторі комунікації в Черкаській області.
Затриманого доставили до поліції для надання показів. З його слів стало відомо, що дитячий візок він вкрав з відкритого тамбура однієї із багатоповерхівок міста. Викрадене намагався продати перехожим, а кошти витратити на власні потреби.
Правоохоронці встановили потерпілу, нею виявилася 24-річна черкащанка, та повернули викрадену річ. Нині у Черкаському відділі поліції відкрили кримінальне провадження (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до трьох років.