Черкащанин вкрав дитячий візок

Затриманого доставили до поліції для надання показів. З його слів стало відомо, що дитячий візок він вкрав з відкритого тамбура однієї із багатоповерхівок міста. Викрадене намагався продати перехожим, а кошти витратити на власні потреби.

Правоохоронці встановили потерпілу, нею виявилася 24-річна черкащанка, та повернули викрадену річ. Нині у Черкаському відділі поліції відкрили кримінальне провадження (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до трьох років.