Черкащанин украл коляску

Задержанного доставили в полицию для дачи показаний. С его слов стало известно, что коляску он украл из открытого тамбура одной из многоэтажек города. Похищенное пытался продать прохожим, а деньги потратить на собственные нужды.

Правоохранители установили потерпевшую, ею оказалась 24-летняя жительница Черкасс, и вернули похищенную вещь. Сейчас в Черкасском отделе полиции открыли уголовное производство (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.