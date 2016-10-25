Черговий спалах гепатиту А серед дітей зафіксували на Житомирщині
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Вже другий за місяць спалах гепатиту А серед дітей зафіксували на Житомирщині, цього разу захворіли учні Кмитівської спецшколи-інтернату, що у Коростишівському районі. Про це проінформували у прес-центрі управління охорони здоров’я Житомирської ОДА, повідомляє УНН.
“При проведенні епідеміологічного розслідування в осередку контактних дітей по класах обстежено на Ig M до HAV, в результаті чого було виявлено та госпіталізовано ще 17 хворих. Захворювання перебігає в легкому (5 осіб) та середньому (12 осіб) ступенях тяжкості. В епідемічному осередку встановлено медичне спостереження за контактними, проведена поточна та заключна дезінфекція. Протиепідемічні заходи в осередках тривають. Ситуація перебуває на контролі Держпродспоживслужби в Житомирській області”, — повідомили медики.
Нагадаємо, що 11 учнів Зороківського козацького ліцею було госпіталізовано із діагнозом гепатит А.