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15 марта, 19:03 • 115786 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 168338 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139011 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131387 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113435 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105843 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101717 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Очередная вспышка гепатита А среди детей зафиксирована в Житомирской области

Очередная вспышка гепатита А среди детей зафиксирована в Житомирской области

Киев • УНН

 • 8057 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 25 октября. УНН. Уже вторая за месяц вспышка гепатита А среди детей зафиксирована в Житомирской области, на этот раз заболели ученики Кмитовской спецшколы-интерната, что в Коростышевском районе. Об этом проинформировали в пресс-центре управления здравоохранения Житомирской ОГА, сообщает УНН.

"При проведении эпидемиологического расследования в очаге контактных детей по классам обследовано на Ig M к HAV, в результате чего было выявлено и госпитализировано еще 17 больных. Заболевание протекает в легком (5 человек) и среднем (12 человек) степенях тяжести. В эпидемическом очаге установлено медицинское наблюдение за контактными, проведена текущая и заключительная дезинфекция. Противоэпидемические мероприятия в очагах продолжаются. Ситуация находится на контроле Госпродпотребслужбы в Житомирской области", - сообщили медики.

Напомним, что 11 учеников Зороковского казацкого лицея были госпитализированы с диагнозом гепатит А.

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