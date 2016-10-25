Очередная вспышка гепатита А среди детей зафиксирована в Житомирской области
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 25 октября. УНН. Уже вторая за месяц вспышка гепатита А среди детей зафиксирована в Житомирской области, на этот раз заболели ученики Кмитовской спецшколы-интерната, что в Коростышевском районе. Об этом проинформировали в пресс-центре управления здравоохранения Житомирской ОГА, сообщает УНН.
"При проведении эпидемиологического расследования в очаге контактных детей по классам обследовано на Ig M к HAV, в результате чего было выявлено и госпитализировано еще 17 больных. Заболевание протекает в легком (5 человек) и среднем (12 человек) степенях тяжести. В эпидемическом очаге установлено медицинское наблюдение за контактными, проведена текущая и заключительная дезинфекция. Противоэпидемические мероприятия в очагах продолжаются. Ситуация находится на контроле Госпродпотребслужбы в Житомирской области", - сообщили медики.
Напомним, что 11 учеников Зороковского казацкого лицея были госпитализированы с диагнозом гепатит А.