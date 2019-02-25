Черговий Конгрес ФФУ пройде у Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Виконком Федерації Футболу України проведе ХХІІ черговий Конгрес Федерації у Запоріжжі. Про це повідомляє прес-служба ФФУ, передає УНН.
Засідання відбудеться 17 травня цього року.
"Зважаючи на те, що на 15 травня в Запоріжжі запланований фінальний поєдинок розіграшу Кубка України, Запорізька обласна Федерація футболу звернулася до ФФУ із пропозицією провести 16 травня в місті розширене засідання виконкому ФФУ і ознайомитись з об’єктами футбольної інфраструктури регіону, а наступного дня відбудеться Конгрес", - уточнили у ФФУ.
Нагадаємо, як писав УНН, ФФУ лобіюватиме інтереси українського футболу у ЄС.