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Черговий доказ ескалації РФ: у МЗС відреагували на плани відкрити офіс російської партії в ОРДЛО

Київ • УНН

 • 17769 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Українська сторона розглядає намір відкрити представництво партії “Справедлива Росія — За правду” в Донецьку та Луганську як черговий доказ ескалації Росією ситуації в ОРДЛО. Задекларована мета цього офісу грубо порушує законодавство та суверенітет України. Про це йдеться в коментарі речника МЗС України Олега Ніколенко, який є в розпорядженні УНН.

Цитата:

“Розглядаємо намір відкрити представництво партії "Справедлива Росія — За правду“ в Донецьку та Луганську як черговий доказ ескалації Росією ситуації в ОРДЛО”, — заявив Ніколенко.

Деталі

Дипломат підкреслив, що російська влада продовжує відкрито нехтувати Мінськими домовленостями та здійснювати кроки для затягування наразі непідконтрольних Україні районів Донбасу до свого політичного, економічного та електорального поля.

“Після незаконної роздачі паспортів громадян РФ російські партії розгледіли можливість отримання політичних дивідендів. Задекларована мета представницького центру "Справедливої Росії“ сприяти реалізації виборчих прав "громадян Росії“ — мешканців тимчасово окупованих територій грубо порушує законодавство та суверенітет України, відкриває поле для фальсифікацій на російських виборах. Останнім часом в Росії ведуться активні дискусії про організацію в ОРДЛО виборів до Держдуми. Україна вже заявляла, що не визнаватиме легітимність таких голосувань”, — підкреслив речник МЗС України.

У заяві також міститься заклик до Росії почати виконувати взяті на себе зобов’язання для досягнення політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту на основі повної поваги до суверенітету нашої держави, дотримання вимог українського законодавства та норм міжнародного права.

Контекст

Напередодні з'явилася інформація, що російська партія “Справедлива Росія — За правду” має намір відкрити свій офіс в окупованому Донецьку. Як зазначають на сайті партії, в Донецьку також хочуть відкрити "представницький центр", який прийматиме жителів окремих районів Донецької та Луганської областей.

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