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Очередное доказательство эскалации РФ: в МИД отреагировали на планы открыть офис российской партии в ОРДЛО

Очередное доказательство эскалации РФ: в МИД отреагировали на планы открыть офис российской партии в ОРДЛО

Киев  •  УНН

 • 17766 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Украинская сторона рассматривает намерение открыть представительство партии "Справедливая Россия - За правду" в Донецке и Луганске как очередное доказательство эскалации Россией ситуации в ОРДЛО. Задекларированная цель этого офиса грубо нарушает законодательство и суверенитет Украины. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко, который есть в распоряжении УНН.

Цитата:

"Рассматриваем намерение открыть представительство партии "Справедливая Россия - За правду" в Донецке и Луганске как очередное доказательство эскалации Россией ситуации в ОРДЛО", - заявил Николенко.

Детали

Дипломат подчеркнул, что российские власти продолжают открыто пренебрегать Минскими договоренностями и осуществлять шаги для затягивания на данный момент неподконтрольных Украине районов Донбасса в свое политическое, экономическое и электоральное поле.

"После незаконной раздачи паспортов граждан РФ российские партии разглядели возможность получения политических дивидендов. Задекларированная цель представительского центра "Справедливой России" способствовать реализации избирательных прав "граждан России" - жителей временно оккупированных территорий грубо нарушает законодательство и суверенитет Украины, открывает поле для фальсификаций на российских выборах. В последнее время в России ведутся дискуссии об организации в ОРДЛО выборов в Госдуму. Украина уже заявляла, что не признает легитимность таких голосований", - подчеркнул представитель МИД Украины.

В заявлении также содержится призыв к России начать выполнять взятые на себя обязательства для достижения политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта на основе полного уважения суверенитета нашего государства, соблюдения требований украинского законодательства и норм международного права.

Контекст

Накануне появилась информация, что российская партия "Справедливая Россия - За правду" намерена открыть свой офис в оккупированном Донецке. Как отмечают на сайте партии, в Донецке также хотят открыть "представительский центр", который будет принимать жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Украинские Национальные Новости

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