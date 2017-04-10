Чергове засідання у справі Грибовицької трагедії відбулось на Львівщині
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 10 квітня. УНН. Сьогодні, у Жовківському суді Львівської області відбулось чергове судове засідання у справі Грибовицької трагедії. Про це повідомив кореспондент УНН у Львові.
На лаві підсудних перебуває троє посадовців ЛКП “Збиранка” — екс-директор Богдан Горбаль, його заступник Борис Плащенко і начальник полігону Олександр Куприч.
Сьогодні на судове засідання не з’явився представник ЛКП “Збиранка”. Однак, суд не переносили. Прокурор зачитав обвинувачення у короткій формі.
Представники сторін узгодили, коли будуть опитувати свідків трагедії, а також причетних до справи людей.
“Обвинувачених підозрюють у смерті чотирьох людей, також у службовій недбалості та порушенні екологічної безпеки”, — розповів прокурор у цій справі Остап Сидор.
Нагадаємо, 20 березня суд у справі Грибовицької трагедії перенесли, через те, що в залі засідань зникло світло.