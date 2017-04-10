Очередное заседание по делу Грибовицкой трагедии состоялось в Львовской области
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 10 апреля. УНН. Сегодня, в Жовковском суде Львовской области состоялось очередное судебное заседание по делу Грибовицкой трагедии. Об этом сообщил корреспондент УНН во Львове.
На скамье подсудимых находятся трое должностных лиц ЛКП "Збиранка" - экс-директор Богдан Горбаль, его заместитель Борис Плащенко и начальник полигона Александр Куприч.
Сегодня на судебное заседание не явился представитель ЛКП "Збиранка". Однако, суд не переносили. Прокурор зачитал обвинение в краткой форме.
Представители сторон согласовали, когда будут опрашивать свидетелей трагедии, а также причастных к делу людей.
"Обвиняемых подозревают в смерти четырех человек, также в служебной халатности и нарушении экологической безопасности", - рассказал прокурор в этом деле Остап Сидор.
Напомним, 20 марта суд по делу Грибовицкого трагедии перенесли, потому, что в зале заседаний погас свет .