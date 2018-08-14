Через зіткнення двох вантажівок на Львівщині загинула людина
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 14 серпня. УНН. Сьогодні на трасі Київ-Чоп, у селі Суходоли Бродівського району, зіткнулись дві вантажівки. Внаслідок ДТП водій одного з транспортних засобів загинув. Про це повідомили у прес-службі Нацполіцї у Львівській області, передає УНН.
"За попередньою інформацією водій однієї з вантажівок виїхав на зустрічну смугу руху. Відбулося зіткнення з іншою вантажівкою. Водій машини, яка виїхала на зустрічну, загинув. Іншого водія доставили в лікарню", - повідомили у Нацполіцї.
На місці трагедії працювали рятувальники. Обставини ДТП встановлюються.
Нагадаємо, у Вінниці зіткнулися три вантажівки, у результаті чого є загиблий.