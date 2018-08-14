Из-за столкновения двух грузовиков во Львовской области погиб человек
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 14 августа. УНН. Сегодня на трассе Киев-Чоп, в селе Суходолы Бродовского района, столкнулись два грузовика. В результате ДТП водитель одного из транспортных средств погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполици во Львовской области, передает УНН.
"По предварительной информации водитель одного из грузовиков выехал на встречную полосу движения. Произошло столкновение с другим грузовиком. Водитель машины, которая выехала на встречную, погиб. Другого водителя доставили в больницу", - сообщили в Нацполици.
На месте трагедии работали спасатели. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Напомним, в Виннице столкнулись три грузовика, в результате чего есть погибший.