Из-за столкновения двух грузовиков во Львовской области погиб человек

"По предварительной информации водитель одного из грузовиков выехал на встречную полосу движения. Произошло столкновение с другим грузовиком. Водитель машины, которая выехала на встречную, погиб. Другого водителя доставили в больницу", - сообщили в Нацполици.

На месте трагедии работали спасатели. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, в Виннице столкнулись три грузовика, в результате чего есть погибший.