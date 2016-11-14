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Через землетрус у Новій Зеландії прорвало дамбу

Через землетрус у Новій Зеландії прорвало дамбу

Київ • УНН

 • 10368 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Влада Нової Зеландії повідомила, що в результаті двох сильних землетрусів, що сталися в країні за останню добу, прорвало дамбу на Південному острові, передає УНН з посиланням на ВВС.

Після прориву дамби потужні потоки води потекли в річку Кларенс. Місцева влада закликає жителів міста Каікоура якомога швидше перебратися у місця на підвищенні.

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джон Кі заявив, що збиток від серії землетрусів може становити щонайменше 2 млрд новозеландських доларів (1,4 млрд доларів США).

Напередодні в Новій Зеландії стався землетрус магнітудою 7,8. Невдовзі після цього сталася друга серія підземних поштовхів магнітудою 6,2.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався приблизно в 90 км на північ-схід від міста Крайстчерч, сильно постраждалого від землетрусу в 2011 році. Осередок землетрусу залягав на глибині 23 км.

За останніми даними, в результаті першого землетрусу загинули дві людини.

Багато шкіл і офісів компаній в країні зачинені, інженери перевіряють цілісність будівель після землетрусів.

Нова Зеландія входить в так зване Тихоокеанське вогняне коло. У цій області стається близько 90% всіх землетрусів планети і 80% найпотужніших з них.

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