Из-за землетрясения в Новой Зеландии прорвало дамбу
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Власть Новой Зеландии сообщила, что в результате двух сильных землетрясений, произошедших в стране за последние сутки, прорвало дамбу на Южном острове, передает УНН со ссылкой на ВВС.
После прорыва дамбы мощные потоки воды потекли в реку Кларенс. Местные власти призывают жителей города Каикоура как можно скорее перебраться в места на возвышении.
Премьер-министр Новой Зеландии Джон Ки заявил, что ущерб от серии землетрясений может составлять не менее 2 млрд новозеландских долларов (1,4 млрд долларов США).
Накануне в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,8. Вскоре после этого произошла вторая серия подземных толчков магнитудой 6,2.
Эпицентр подземных толчков располагался примерно в 90 км к северу-востоку от города Крайстчерч, сильно пострадавшего от землетрясения в 2011 году. Очаг землетрясения залегал на глубине 23 км.
По последним данным, в результате первого землетрясения погибли два человека.
Многие школы и офисы компаний в стране закрыты, инженеры проверяют целостность зданий после землетрясений.
Новая Зеландия входит в так называемое Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо. В этой области происходит около 90% всех землетрясений планеты и 80% самых мощных из них.