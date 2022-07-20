Через війну рф проти України постраждали щонайменше 1032 дитини

Цитата

"Більше ніж 1032 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 20 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 353. Зросла кількість поранених - 679", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 357, Харківській - 191, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 40.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, у ніч на 20 липня військові країни-агресора обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області. Поранення отримали троє дітей віком 3, 5 та 15 років.

Доповнення

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф, як повідомляєтьс, пошкоджено 2185 закладів освіти. З них 221 зруйновано повністю.