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Через війну рф проти України постраждали щонайменше 1032 дитини

Через війну рф проти України постраждали щонайменше 1032 дитини

Київ • УНН

 • 86330 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну постраждали щонайменше 1032 дитини. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Офісу Генпрокурора.

Цитата

"Більше ніж 1032 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 20 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 353. Зросла кількість поранених - 679", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 357, Харківській - 191, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 40.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, у ніч на 20 липня військові країни-агресора обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області. Поранення отримали троє дітей віком 3, 5 та 15 років.

Доповнення

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф, як повідомляєтьс, пошкоджено 2185 закладів освіти. З них 221 зруйновано повністю.

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