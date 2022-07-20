из-за войны рф против Украины пострадали не менее 1032 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В результате полномасштабного вторжения рф в Украину пострадали по меньшей мере 1032 ребенка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Офиса Генпрокурора.
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"Более 1032 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По состоянию на утро 20 июля 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 353. Выросло количество раненых - 679", - говорится в сообщении.
Детали
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 357, Харьковской – 191, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 40.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Так, в ночь на 20 июля военные страны-агрессора обстреляли город Никополь Днепропетровской области. Ранения получили трое детей 3, 5 и 15 лет.
Дополнение
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф, как сообщается, повреждено 2185 учебных заведений. Из них 221 разрушено полностью.