Через вибух газового балона в автомобілі у Кропивницькому постраждав чоловік
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 30 листопада. УНН. Вчора, 29 листопада, у Кропивницькому стався вибух газового балона в автомобілі на одній з СТО. Власника автівки госпіталізували. Про це поінформували у прес-службі Патрульної поліції Кропивницького, повідомляє УНН.
Близько 19-ї години патрульні отримали повідомлення про пожежу на вулиці Яновського. За повідомленням заявника, причиною пожежі став вибух газового балона в автомобілі Nissan, який був обладнаний під газомоторне пальне. Вибух стався на одній із СТО. На місце події викликали працівників ДСНС та карету швидкої медичної допомоги.
33-річного власника Nissan госпіталізовано. До прибуття слідчих патрульні забезпечили безпеку громадян та перекрили дорожній рух на вулиці Яновського. Подробиці інциденту з'ясовуються.