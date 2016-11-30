Через вибух газового балона в автомобілі у Кропивницькому постраждав чоловік

Близько 19-ї години патрульні отримали повідомлення про пожежу на вулиці Яновського. За повідомленням заявника, причиною пожежі став вибух газового балона в автомобілі Nissan, який був обладнаний під газомоторне пальне. Вибух стався на одній із СТО. На місце події викликали працівників ДСНС та карету швидкої медичної допомоги.

33-річного власника Nissan госпіталізовано. До прибуття слідчих патрульні забезпечили безпеку громадян та перекрили дорожній рух на вулиці Яновського. Подробиці інциденту з'ясовуються.