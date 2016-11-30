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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Из-за взрыва газового баллона в автомобиле в Кропивницком пострадал мужчина

Киев • УНН

 • 10367 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 30 ноября. УНН. Вчера, 29 ноября, в Кропивницком произошел взрыв газового баллона в автомобиле на одной из СТО. Владельца автомобиля госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Кропивницкого, сообщает УНН.

Из-за взрыва газового баллона в автомобиле в Кропивницком пострадал мужчина

Около 19 часов патрульные получили сообщение о пожаре на улице Яновского. По сообщению заявителя, причиной пожара стал взрыв газового баллона в автомобиле Nissan, который был оборудован под газомоторное топливо. Взрыв произошел на одной из СТО. На место происшествия вызвали сотрудников ГосЧС и карету скорой медицинской помощи.

33-летнего владельца Nissan госпитализировали. До прибытия следователей патрульные обеспечили безопасность граждан и перекрыли дорожное движение на улице Яновского. Подробности инцидента выясняются.

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