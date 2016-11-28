Через стрілянину біля кінотеатру в США постраждала щонайменше одна людина
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Щонайменше одна людина постраждала в результаті стрілянини біля кінотеатру в місті Конкорд у американському штаті Каліфорнія, передає УНН з посиланням на NBC Bay Area.
Зазначається, що інцидент стався в районі 18.50 за місцевим часом (05.50 за Києвом). Поліцейські прибули на місце події після повідомлень, що надійшли про стрілянину і одного постраждалого.
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За словами очевидця, було чутно два або три постріли. Крім того, за даними поліції, одну людину затримали.
Наразі потерпілого госпіталізовано. Інформація про його стан поки не відома.
Кінотеатр був евакуйований з міркувань безпеки. Додаткові подробиці поки не повідомляються.
Як повідомляв УНН, четверо осіб було знайдено мертвими в готелі Аляски.