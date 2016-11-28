Из-за стрельбы возле кинотеатра в США пострадал по меньшей мере один человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. По меньшей мере один человек пострадал в результате стрельбы возле кинотеатра в городе Конкорд в американском штате Калифорния, передает УНН со ссылкой на NBC Bay Area.
Отмечается, что инцидент произошел в районе 18.50 по местному времени (05.50 по Киеву). Полицейские прибыли на место происшествия после сообщений, поступивших о стрельбе и одном пострадавшем.
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По словам очевидца, было слышно два или три выстрела. Кроме того, по данным полиции, один человек задержан.
Сейчас пострадавшего госпитализировали. О его состоянии пока не известно.
Кинотеатр был эвакуирован из соображений безопасности. Дополнительные подробности пока не сообщаются.
Как сообщал УНН, четыре человека были найдены мертвыми в отеле Аляски.