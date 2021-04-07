Через снігопад у Карпатах очікують сходження лавин

Цитата

"За даними Укргідрометцентру, 7-8 квітня, у зв'язку з інтенсивним приростом снігового покриву, у високогір'ї Закарпатської і Івано-Франківської та середногір'ї Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Сира та прохолодна погода протримається в Україні до кінця тижня.

На Благовіщення, 7 квітня, в Україні дощ, у західних та північних областях з мокрим снігом, вночі в Карпатському регіоні, вдень у Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях значні опади.

8 квітня у північних, західних, вдень і в більшості центральних областей дощ з мокрим снігом; на решті території без істотних опадів.

До кінця наступного тижня очікуються невеликі дощі, вночі 9 квітня у західних областях з мокрим снігом, 10-12 квітня у східній та південній частині переважно без опадів. Температура коливатиметься від 1° тепла вночі до 18° місцями вдень.