Из-за снегопада в Карпатах ожидают схода лавин

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. В западных областях Украины ожидается значительная снеголавинная опасность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Цитата

"По данным Укргидрометцентра, 7-8 апреля, в связи с интенсивным приростом снежного покрова, в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской и середногорье Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Дополнение

Сырая и прохладная погода продержится в Украине до конца недели.

На Благовещение, 7 апреля, в Украине дождь, в западных и северных областях с мокрым снегом, ночью в Карпатском регионе, днем в Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях значительные осадки.

8 апреля в северных, западных, днем и в большинстве центральных областей дождь с мокрым снегом; на остальной территории без существенных осадков.

До конца следующей недели ожидаются небольшие дожди, ночью 9 апреля в западных областях с мокрым снегом, 10-12 апреля в восточной и южной части преимущественно без осадков. Температура будет колебаться от 1° тепла ночью до 18° местами днем.

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