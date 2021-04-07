Из-за снегопада в Карпатах ожидают схода лавин
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В западных областях Украины ожидается значительная снеголавинная опасность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
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"По данным Укргидрометцентра, 7-8 апреля, в связи с интенсивным приростом снежного покрова, в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской и середногорье Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
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Сырая и прохладная погода продержится в Украине до конца недели.
На Благовещение, 7 апреля, в Украине дождь, в западных и северных областях с мокрым снегом, ночью в Карпатском регионе, днем в Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях значительные осадки.
8 апреля в северных, западных, днем и в большинстве центральных областей дождь с мокрым снегом; на остальной территории без существенных осадков.
До конца следующей недели ожидаются небольшие дожди, ночью 9 апреля в западных областях с мокрым снегом, 10-12 апреля в восточной и южной части преимущественно без осадков. Температура будет колебаться от 1° тепла ночью до 18° местами днем.