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Через ризик загоряння: General Motors відкликає понад 73 тис. електромобілів Chevrolet Bolt

Через ризик загоряння: General Motors відкликає понад 73 тис. електромобілів Chevrolet Bolt

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Американська автомобільна корпорація General Motors відкликає з Канади і США більш 73 тис. електромобілів Chevrolet Bolt через загрозу загоряння їх акумуляторів. Про це йдеться в заяві, розміщеній на сайті компанії в п'ятницю, передає УНН.

Цитата

"General Motors добровільно розширює відгук електромобілів Chevrolet Bolt, що поширюється на залишок автомобілів 2019 і всі автомобілі 2020-2022 років, включаючи модель Bolt EUV (модель електричного позашляховика). В окремих випадках батареї, що поставляються в компанію для цих автомобілів, можуть мати два виробничих дефекту, <...> що підвищує ризик загоряння", - зазначено в повідомленні.

Деталі

За оцінками компанії, заміна дефектних акумуляторів зажадає додаткових витрат в розмірі 1 млрд доларів.

Нагадаємо

У червні цього року Tesla відкликала майже 300 тисяч електромобілів Model 3 і Model Y у Китаї.

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