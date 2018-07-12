Через пожежу в районі Київського Політеху евакуювали 20 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. У Києві у багатоповерховому будинку за адресою Політехнічний провулок, 5, увечері 11 липня сталась пожежа. У результаті були евакуйовані 20 місцевих мешканців. Про це повідомила Державна служба України із надзвичайних ситуацій у столиці, передає УНН.
“Під час гасіння пожежі у ліфті багатоповерхового житлового будинку рятувальники евакуювали 20 осіб”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, 11 липня о 22:50 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на пров. Політехнічному, 5, у житловому будинку виникла пожежа.
На місце події негайно прибули рятувальники 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, на рівні 8-го поверху 9-поверхового житлового будинку у шахті ліфта виникла пожежа. О 23:24 пожежу було локалізовано, а о 23:34-ліквідовано.
Під час гасіння пожежі вогнеборці з верхніх поверхів евакуювали 20 осіб. На щастя, загиблих та травмованих немає.
Внаслідок займання пошкоджено ліфтову кабіну та вхідні двері ліфтової шахти 8 та 9 поверхів. На місце події виїжджало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 співробітників особового складу.
Причина виникнення пожежі та збитки з’ясовуються правоохоронними органами.
Нагадаємо, у Луцьку з палаючої багатоповерхівки евакуювали 13 людей.