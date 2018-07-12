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Из-за пожара в районе Киевского Политеха эвакуировали 20 человек

Из-за пожара в районе Киевского Политеха эвакуировали 20 человек

Киев  •  УНН

 • 11392 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. В Киеве в многоэтажном доме по адресу Политехнический переулок, 5, вечером 11 июля произошел пожар. В результате были эвакуированы 20 местных жителей. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в столице, передает УНН.

“Во время тушения пожара в лифте многоэтажного жилого дома спасатели эвакуировали 20 человек”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, 11 июля в 22:50 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве поступило сообщение о том, что на переулке Политехническом, 5, в жилом доме возник пожар.

На место происшествия немедленно прибыли спасатели 6-й Государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, на уровне 8-го этажа 9-этажного жилого дома в шахте лифта возник пожар. В 23:24 пожар был локализован, а в 23:34 -ликвидирован.

Во время тушения пожара пожарные с верхних этажей эвакуировали 20 человек. К счастью, погибших и травмированных нет.

В результате возгорания были повреждены лифтовая кабина и входные двери лифтовой шахты 8 и 9 этажей. На место происшествия выезжали 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава.

Причина возникновения пожара и ущерб выясняются правоохранительными органами.

Напомним, в Луцке из горящей многоэтажки эвакуировали 13 человек.

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