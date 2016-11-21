Через перестрілку на Закарпатті двоє чоловіків отримали вогнепальні поранення

Так, вночі 19 листопада в Рахівську поліцію надійшло повідомлення з районної лікарні про те, що до них доставлено двох чоловіків із вогнепальними пораненнями.

Постраждалими виявилися жителі смт.Солотвино й Біла Церква Рахівського району віком 44 і 31 рік. В одного постраждалого була роздроблена кістка ноги, в іншого куля пройшла через ногу навиліт.

Як встановили оперативним, у Білій Церкві близько 2.30 ночі 19 листопада, в центрі села біля автобусної зупинки, сталася стрілянина через боргові зобов’язання між особами, які займаються контрабандою цигарок. Особу нічного стрільця поліція вже встановила — це 41-річний житель Білої Церкви, котрий заборгував постраждалим гроші. Стріляв він із пістолета іноземного виробництва, на місці події знайдено з десяток гільз.

Сам підозрюваний переховується, його розшукують.

За цим фактом Рахівська поліція розпочала кримінальне провадження за ст.296 ч.4 (Хуліганство із застосуванням зброї) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.