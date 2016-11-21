Из-за перестрелки в Закарпатье двое мужчин получили огнестрельные ранения

Так, ночью 19 ноября в Раховскую полицию поступило сообщение из районной больницы о том, что к ним доставлены двое мужчин с огнестрельными ранениями.

Пострадавшими оказались жители пгт. Солотвино и Белая Церковь Раховского района в возрасте 44 и 31 год. У одного пострадавшего была раздроблена кость ноги, у другого пуля прошла через ногу навылет.

Как установили оперативным, в Белой Церкви около 2.30 ночи 19 ноября, в центре села возле автобусной остановки, произошла стрельба из-за долговых обязательства между лицами, которые занимаются контрабандой сигарет. Личность ночного стрелка полиция уже установила - это 41-летний житель Белой Церкви, который задолжал пострадавшим деньги. Стрелял он из пистолета иностранного производства, на месте происшествия найдено с десяток гильз.

Сам подозреваемый скрывается, его разыскивают.

По данному факту Раховская полиция начала уголовное производство по ст.296 ч.4 (хулиганство с применением оружия) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.