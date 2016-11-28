Через обшук діяльність Херсонського морпорту заблокована - керівник
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 28 листопада. УНН. В адмінбудівлі Херсонського морського порту проходять обшуки, через це порт не працює. Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник Херсонського морпорту Андрій Соколов.
“...Вже півтори години шукають документи по одному з клієнтів порту і по одному з колишніх керівників. Адмінбудинок ХМТП буквально паралізували. Люди перелякані, робота держпідприємства заблокована”, — написав А.Соколов.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Херсонському морському порту проводяться обшуки.