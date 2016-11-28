Из-за обыска деятельность Херсонского морпорта заблокировали - руководитель
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 28 ноября. УНН. В админздании Херсонского морского порта проходят обыски, поэтому порт не работает. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель Херсонского морпорта Андрей Соколов.
"... Уже полтора часа ищут документы по одному из клиентов порта и по одному из бывших руководителей. Административное здание ХМТП буквально парализовали. Люди испуганы, работа госпредприятия заблокирована", - написал А.Соколов.
Напомним, как сообщал УНН, в Херсонском морском порту проводятся обыски.