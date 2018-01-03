Через несправність відключено енергоблок Хмельницької АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Енергоблок № 2 Хмельницької АЕС відключено від енергомережі для усунення несправності в системі керування і захисту. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу державного оператора АЕС “Енергоатом”.
3 січня 2018 року о 01:57, згідно із поданою заявкою, енергоблок № 2 Хмельницької АЕС відключено від енергомережі для усунення пропускання середовища на ущільнюючій поверхні вузла “чохол — блок переміщення” на приводі органів регулювання системи управління та захисту (ОР СУЗ).
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Реакторна установка знаходиться у стані “гаряче зупинення”. Причини порушення встановлюються. Згідно із міжнародною шкалою INES дану подію класифікують рівнем “0” (поза шкалою).
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Радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не зазнавав змін, знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень.
Нагадуємо, в 2017 році енергоблоки Рівненської атомної електростанції виробили максимальну кількість електроенергії за всю історію АЕС.