Через негоду на Прикарпатті підтоплено 202 житлові будівлі

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КИЇВ. 30 червня. УНН. У результаті випадання опадів у вигляді дощу, місцями дуже сильного, 28 червня на території окремих районів Івано-Франківської області відмічалися підтоплення житлових та адміністративних будинків, присадибних ділянок, прибудинкових територій та сільськогосподарських угідь. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС в області, передає УНН.

"Всього підтоплено: 202 житлові будівлі, 8 підвальних приміщень ж/б, 20 прибудинкових території ж/б, 1 насосне приміщення підприємства НГВУ "Долина нафтогаз", 1 будівлю трансформаторної підстанції Івано-Франківського РЕМ, 40 присадибних ділянок, 35 га сільськогосподарських угідь, пошкоджено 14 км доріг місцевого значення, пошкоджено 3 мости, які сполучають сільські місцеві дороги з приватними присадибними ділянками", – йдеться в повідомленні.

Станом на 6:00 30 червня спостерігалися підтоплення в місті Калуш, селищах Богородчани та Рожнятів, Городенківському, Долинському, Снятинському районах, на території Болехівської МР та в Івано-Франківську.

"До проведення робіт з відкачування води залучено 13 одиниць техніки та 58 чоловік особового складу підрозділів Управління ДСНС в області, якими відкачано понад 700 м.куб. води. Залишаються частково підтоплені окремі підвальні приміщення житлових будинків", – зазначили у ДСНС.

У районах області працюють мобільно-оперативні групи територіальних підрозділів Управління ДСНС в області. Для координації дій по ліквідації наслідків негоди в Управлінні ДСНС в області працює оперативна група.

Крім того, на територіях підтоплених населених пунктів працюють комісії органів місцевого самоврядування по уточненню розмірів завданих збитків.

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Нагадаємо, у Луганській області внаслідок несприятливих погодних умов і проходження грозового фронту були пошкоджені лінії електромереж та дахи житлових будинків, а також повалені дерева. 

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