Через негоду близько 30 поїздів затрималися в дорозі — “Укрзалізниця”
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Станом на ранок 14 листопада через складні погодні умови сталися затримки в русі близько 30 поїздів, половина з них вибилися із графіка більш ніж на півгодини. Про це УНН повідомили у прес-службі “Укрзалізниці”.
Наразі відстають від графіка руху наступні поїзди: № 42 Трускавець-Дніпропетровськ — запізнення на 3 год., № 110 Львів-Херсон — на 2 год.24 хв., № 358 Рахів-Київ на 2 год.41 хв., № 135 Одеса — Чернівці — на 1год.31 хв, № 228 Львів — Одеса — на 1 год.12 хв., № 114 Мукачеве-Харків — на 1 год.03 хв., № 49 Київ-Трускавець — на 52 хв., № 136 Чернівці — Одеса — на 53 хв., № 75 Кривий Ріг-Київ — на 58 хв., № 86 Львів-Новоолексіївка та № 114 Івано-Франківськ — Київ — на 46 хв., № 76 Київ-Кривий Ріг — на 35 хв., № 357 Київ-Рахів та № 81 Київ-Ужгород — на 34 хв., № 43 Київ-Івано-Франківськ — на 27 хв.
Сніговий покрив у Тернополі сягає 60 см, Шепетівці — 50 см, Жмеринці — 30 см, Львові та Івано-Франківську — 35 см.
Наслідки негоди ліквідовують понад 4,7 тисяч колійників, близько 300 енергетиків та 13 снігоочисних і снігоприбиральних машин. Енергетики ліквідовують знеструмлення двох ділянок на території регіональних філій: “Львівська залізниця” та Південно-Західна залізниця".