Из-за непогоды около 30 поездов задержались в пути - "Укрзализныця"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. По состоянию на утро 14 ноября из-за сложных погодных условий произошли задержки в движении около 30 поездов, половина из них выбились из графика более чем на полчаса. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Укрзализныци".
Сейчас отстают от графика движения следующие поезда: № 42 Трускавец-Днепропетровск - опоздание на 3 часа, № 110 Львов-Херсон - на 2 ч. 24 мин., № 358 Рахов-Киев на 2 ч. 41 мин., № 135 Одесса - Черновцы - на 1 ч. 31 мин., № 228 Львов - Одесса - на 1 ч. 12 мин., № 114 Мукачево-Харьков - на 1 ч. 03 мин., № 49 Киев-Трускавец - на 52 мин., № 136 Черновцы - Одесса - на 53 мин., №75 Кривой Рог-Киев - на 58 мин., № 86 Львов-Новоалексеевка и № 114 Ивано-Франковск - Киев - на 46 мин., № 76 Киев-Кривой Рог - на 35 мин., № 357 Киев-Рахов и № 81 Киев-Ужгород - на 34 мин., № 43 Киев-Ивано-Франковск - на 27 мин.
Снежный покров в Тернополе достигает 60 см, Шепетовке - 50 см, Жмеринке - 30 см, Львове и Ивано-Франковске - 35 см.
Последствия непогоды ликвидируют более 4 700 путейцев, около 300 энергетиков и 13 снегоочистительных и снегоуборочных машин. Энергетики ликвидируют обесточивание двух участков на территории региональных филиалов: "Львовская железная дорога" и "Юго-Западная железная дорога".