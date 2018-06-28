Через ДТП у Запорізькій області постраждали 7 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. На автодорозі Харків-Сімферополь внаслідок зіткнення автомобілів постраждали семеро осіб. Про це повідомив відділ комунікації поліції Запорізької області, передає УНН.
"28 червня близько 4:00 на 422 км автошляху "Харків-Сімферополь", між селами Нове та Кирпичне Мелітопольського району, водій автомобіля Daewoo Lanos не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з автомобілем Мercedes Vito", – йдеться в повідомленні.
У результаті ДТП постраждало семеро осіб. Водія Daewoo 1998 року народження та його пасажира 1979 року народження госпіталізували до місцевої лікарні у тяжкому стані.
П'ятьом пасажирам Мercedes: жінкам 1995, 1988, 1984 року народження та чоловікам 1993, 1992 років народження – надана медична допомога. Госпіталізація не знадобилася.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.
Нагадаємо, на трасі Тернопіль-Рава Руська сталася ДТП: зіткнулися легковий автомобіль та вантажівка, яка належить Збройним силам України.