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8 марта, 13:20 • 136810 просмотра

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Из-за ДТП в Запорожской области пострадали 7 человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 июня. УНН. На автодороге Харьков-Симферополь в результате столкновения автомобилей пострадали семь человек. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Запорожской области, передает УНН.

"28 июня около 4:00 на 422 км автодороги "Харьков-Симферополь", между селами Новое и Кирпичное Мелитопольского района, водитель автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Мercedes Vito", – говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали семь человек. Водителя Daewoo 1998 года рождения и его пассажир 1979 года рождения госпитализировали в местную больницу в тяжелом состоянии.

Пяти пассажирам Мercedes: женщинам 1995, 1988, 1984 года и мужчинам 1993, 1992 годов рождения – оказана медицинская помощь. Госпитализация не понадобилась.

По факту аварии открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Напомним, на трассе Тернополь-Рава Русская произошло ДТП: столкнулись легковой автомобиль и грузовик, принадлежащей Вооруженным силам Украины.

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