Через ЧС-2018 та тиск ФІФА в Ірані жінкам вперше за 40 років дозволили слідкувати за футболом на стадіоні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. В Ірані вперше з 1979 року на спортивну арену нарівні з чоловіками допустили жінок-уболівальниць, щоб вони змогли побачити трансляцію ігор за участю національної збірної в рамках ЧС-2018, передає газета Al-Ahram, інформує УНН.
За матчем в Казані між Іраном і Іспанією на батьківщині стежать тисячі чоловіків і жінок на найбільшому стадіоні Тегерана “Азаді”. Вболівальники отримали можливість разом дивитися гру на величезному моніторі, встановленому посеред спортивної арени. Як зазначає видання, було продано понад 10 тисяч квитків вартістю близько 2 євро кожен.
Спочатку столична влада планували допустити жінок спостерігати і за матчем з Марокко, але футбольним фанатам довелося піти вболівати за футбол в кінотеатри. Після перемоги збірної на вулиці Тегерана вийшли тисячі людей, в тому числі і іранки, і влаштували стихійні святкування результату матчу. Саме цей факт і підштовхнув у кінцевому підсумку міську адміністрацію до того, щоб змінити рішення на користь дозволу “сімейних переглядів” ігор чемпіонату. У Тегерані сподіваються, що якщо цей перший досвід пройде успішно, то в наступний понеділок жителі країни зможуть також сім’ями дивитися на стадіоні матч з Португалією.
Багато іранських богословів виступають проти присутності жінок на футбольних матчах, вважаючи, що “представниць слабкої статі слід захищати від агресивної і надмірно чоловічої атмосфери стадіону”, але в політичних колах країни останнім часом думку духовенства з цього приводу не поділяють.
Також на іранські футбольні органи посилився тиск зі сторони FIFA, зокрема з активним закликом зняти заборону, що пролунав під час конгресу організації, який відбувся напередодні відкриття ЧС-2018 у Москві.