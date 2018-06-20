Из-за ЧМ-2018 и давление ФИФА в Иране женщинам впервые за 40 лет разрешили следить за футболом на стадионе

За матчем в Казани между Ираном и Испанией на родине следят тысячи мужчин и женщин на крупнейшем стадионе Тегерана “Азади”. Болельщики получили возможность вместе смотреть игру на огромном мониторе, установленном посреди спортивной арены. Как отмечает издание, было продано более 10 тысяч билетов стоимостью около 2 евро каждый

Первоначально столичные власти планировали допустить женщин наблюдать и за матчем с Марокко, но футбольным фанатам пришлось пойти болеть за футбол в кинотеатры. После победы сборной на улицы Тегерана вышли тысячи человек, в том числе и иранки, и устроили стихийные празднования исхода матча. Именно этот факт и подтолкнул в конечном итоге городскую администрацию к тому, чтобы изменить решение в пользу разрешения “семейных просмотров” игр чемпионата. В Тегеране надеются, что если этот первый опыт пройдет успешно, то в следующий понедельник жители страны смогут также семьями смотреть на стадионе матч с Португалией.

Многие иранские богословы выступают против присутствия женщин на футбольных матчах, считая, что “представительниц слабого пола следует защищать от агрессивной и чрезмерно мужской атмосферы стадиона”, но в политических кругах страны в последнее время мнение духовенства по этому поводу не разделяют.

Также на иранские футбольные органы усилилось давление со стороны FIFA, в частности с активным призывом снять запрет, прозвучавший во время конгресса организации, который состоялся накануне открытия ЧМ-2018 в Москве.