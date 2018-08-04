Через борги у Лисичанську перестали працювати тролейбуси
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Товариство з обмеженою відповідальністю “Луганське енергетичне об’єднання” знеструмило за борги комунальне підприємство Лисичанської міської ради Електроавтотранс, через що у місті зупинилися тролейбуси. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку “Луганського енергетичного об’єднання”.
У повідомленні вказано, що борг Електроавтотрансу “тільки за активну електроенергію” складає 892 тисячі гривень.
“А за липень комунальники взагалі не перерахували жодної копійки оплати. Керівництво КП не зреагувало на попередження, то ж вийшло так, що частина тролейбусів після знеструмлення об’єктів підприємства навіть залишилась на лініях, не в змозі повернутися до депо”, — зазначено у дописі.
Міська влада Лисичанська пообіцяла виділити 1 мільйон гривень на сплату цього боргу 6 серпня. Проте у “Луганському енергетичному об’єднанні” наголосили, що часто стикаються з “хитрощами споживачів”, тому вимагають сплатити борг для відновлення енергопостачання.
У повідомленні йдеться, що на підконтрольній частині Луганщини борги споживачів складають близько 700 мільйонів гривень та постійно зростають.
“Найбільші борги у комунальників — близько 550 млн грн. Це вже призвело до масштабних проблем та до зростання соціальної напруги в прифронтовому регіоні”, — розповіли у прес-службі. Тому через це, 7 серпня працівники “Луганського енергетичного об’єднання” планують провести пікети біля комунальних підприємств та органів місцевої влади у Сєвєродонецьку, Рубіжному та Лисичанську.