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Из-за долгов в Лисичанске перестали работать троллейбусы

Киев  •  УНН

 • 8323 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Общество с ограниченной ответственностью “Луганское энергетическое объединение” обесточило за долги коммунальное предприятие Лисичанского городского совета Электроавтотранс, из-за чего в городе остановились троллейбусы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу “Луганского энергетического объединения”.

В сообщении указано, что долг Электроавтотрансу “только за активную электроэнергию” составляет 892 тысяч гривен.

“А за июль коммунальщики вообще не перечислили ни копейки оплаты. Руководство КП не отреагировали на предупреждение, поэтому получилось так, что часть троллейбусов после обесточивания объектов предприятия даже осталась на линиях, не в состоянии вернуться к депо”, — говорится в заметке.

Городская власть Лисичанска пообещала выделить 1 миллион гривен на уплату этого долга 6 августа. Однако в “Луганском энергетическом объединении” отметили, что часто сталкиваются с “хитростями потребителей”, поэтому требуют погасить долг для восстановления энергоснабжения.

В сообщении говорится, что на подконтрольной части Луганщины долги потребителей составляют около 700 миллионов гривен и постоянно растут.

“Самые большие долги у коммунальщиков — около 550 млн грн. Это уже привело к масштабным проблемам и к росту социальной напряженности в прифронтовом регионе”, — рассказали в пресс-службе. Поэтому из-за этого, 7 августа работники “Луганского энергетического объединения” планируют провести пикеты у коммунальных предприятий и органов местной власти в Северодонецке, Рубежном и Лисичанске.

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