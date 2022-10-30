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Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга
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Експорт неможливий: через блокування "зернового коридору" з порту України не вийшло судно

Експорт неможливий: через блокування "зернового коридору" з порту України не вийшло судно

Київ • УНН

 • 191459 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що через блокування росією "зернового коридору" сьогодні з українського порту не вийшло судно, яке мало доправити 40 тисяч тонн зерна для жителів Ефіопії, передає УНН.

Цитата

"На фото судно IKARIA ANGEL з 40 тис. тонн зерна. Воно мало вийти сьогодні з українського порту з вантажем для жителів Ефіопії, які перебувають на межі голоду. Але через блокування зернового коридору росією – експорт неможливий", – написав Кубраков у Twitter.

Under the @WFP @UN the IKARIA ANGEL  loaded w/ 40 K tons of grain was supposed to leave the  port today. These foodstuffs were intended for Ethiopians , that are on the verge of famine. But due to the blockage of the “grain corridor” by #Russia the export is impossible. pic.twitter.com/SoS7IborRL

— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) October 30, 2022

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський повідомив, що росія вирішила заблокувати експорт зерна з України ще у вересні, відколи почала затримувати судна.

29 жовтня в росії заявили про вихід із "зернової угоди".

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