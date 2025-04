Експорт неможливий: через блокування "зернового коридору" з порту України не вийшло судно

Цитата

"На фото судно IKARIA ANGEL з 40 тис. тонн зерна. Воно мало вийти сьогодні з українського порту з вантажем для жителів Ефіопії, які перебувають на межі голоду. Але через блокування зернового коридору росією – експорт неможливий", – написав Кубраков у Twitter.

Under the @WFP @UN the IKARIA ANGEL loaded w/ 40 K tons of grain was supposed to leave the port today. These foodstuffs were intended for Ethiopians , that are on the verge of famine. But due to the blockage of the “grain corridor” by #Russia the export is impossible. pic.twitter.com/SoS7IborRL

Президент Володимир Зеленський повідомив, що росія вирішила заблокувати експорт зерна з України ще у вересні, відколи почала затримувати судна.

29 жовтня в росії заявили про вихід із "зернової угоди".