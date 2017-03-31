Через блокаду працівники підприємств з окупованої території масово переїжджають у Маріуполь - Г.Зубко

“Зараз ми у зв’язку з блокадою ще додатково маємо кількість переселенців, які переїжджають з окупованої території, що працювали на підприємствах, які зараз покидають ці підприємства і переїжджають до Маріуполя”, — наголосив він.

Тому, за словами Г.Зубка, модернізація житла для переселенців є дуже актуальною. Український уряд, зазначив він, буде співпрацювати з урядом Японією, щоб допомагати, в першу чергу, цим людям.

Віце-прем’єр уточнив, що “сьогодні фахові інженерні кадри покидають металургійні підприємства, шахти і масово переїжджають у Маріуполь”.

Як повідомляв УНН, Японія з квітня спрямує на відновлення Донбасу майже 4 млн дол.