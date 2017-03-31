Через блокаду працівники підприємств з окупованої території масово переїжджають у Маріуполь - Г.Зубко
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Через блокаду Донбасу фахові працівники з металургійних підприємств, шахт масово переїжджають з окупованої території в Маріуполь. Про це сьогодні сказав на прес-конференції віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, передає кореспондент УНН.
“Зараз ми у зв’язку з блокадою ще додатково маємо кількість переселенців, які переїжджають з окупованої території, що працювали на підприємствах, які зараз покидають ці підприємства і переїжджають до Маріуполя”, — наголосив він.
Тому, за словами Г.Зубка, модернізація житла для переселенців є дуже актуальною. Український уряд, зазначив він, буде співпрацювати з урядом Японією, щоб допомагати, в першу чергу, цим людям.
Віце-прем’єр уточнив, що “сьогодні фахові інженерні кадри покидають металургійні підприємства, шахти і масово переїжджають у Маріуполь”.
Як повідомляв УНН, Японія з квітня спрямує на відновлення Донбасу майже 4 млн дол.