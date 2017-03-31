Из-за блокады работники предприятий с оккупированной территории массово переезжают в Мариуполь - Г.Зубко
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Из-за блокады Донбасса профессиональные работники из металлургических предприятий, шахт массово переезжают из оккупированной территории в Мариуполь. Об этом сказал на пресс-конференции вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает корреспондент УНН.
"Сейчас мы в связи с блокадой еще дополнительно имеем количество переселенцев, переезжающих из оккупированной территории, работавших на предприятиях, которые сейчас покидают эти предприятия и переезжают в Мариуполь", - подчеркнул он.
Поэтому, по словам Г.Зубко, модернизация жилья для переселенцев очень актуальна. Украинское правительство, отметил он, будет сотрудничать с правительством Японией, чтобы помогать, в первую очередь, этим людям.
Вице-премьер уточнил, что "сегодня профессиональные инженерные кадры покидают металлургические предприятия, шахты и массово переезжают в Мариуполь".
Как сообщал УНН, Япония с апреля направит на восстановление Донбасса почти 4 млн долл.