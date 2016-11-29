Чемпіон світу з шахів визначиться в ході тай-брейку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Чинний чемпіон світу з шахів,норвежський шахіст Магнус Карлсен, і російський гросмейстер Сергій Карякін зіграли внічию 12-ю партію чемпіонського матчу в Нью-Йорку. На 30 листопада запланований тай-брейк — чотири коротких партії з контролем часу по 25 хвилин на гравця плюс десять секунд за кожний зроблений хід, передає УНН з посиланням на офіційний сайт WorldChess.com.
“У Карякіна міцні нерви”, — сказав чемпіон світу з шахів Магнус Карлсен.
Зазначимо, що 12-я партія тривала 35 хвилин, суперники погодилися на нічию на 30-му ході. Спостерігачі вважають, що М.Карлсен проявив нерішучість, граючи білими фігурами.
У свою чергу, на прес-конференції після гри С.Карякін висловив задоволення тим, що зумів добитися нічийного результату так просто.
Останній спосіб визначити переможця — вирішальна партія, відома як “армагеддон”, коли у білих п’ять хвилин, а у чорних — чотири, плюс три секунди за кожен хід, починаючи з 61-го ходу. Чорним достатньо нічиєї для чемпіонського титулу.
Зазначимо, що переможець забере собі 60% призового фонду в 1,1 мільйон доларів.
Як повідомляв УНН, у Мюнхені закінчився представницький турнір зі швидких шахів "Beautiful Minds - Krulich Cup 2016", у якому брали участь сестри з України Анна та Марія Музичук.